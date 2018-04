The Legend of Bum-bo: Bum-bo zeigt sich im Trailer; Puzzle-Rollenspiel-Prequel zu The Binding of Isaac - 4Players.de

Edmund McMillen ( Super Meat Boy und The Binding of Isaac ) und James id haben The Legend of Bum-bo ausführlicher präsentiert . In dem rundenbasierten Puzzle-Rollenspiel darf man Bum-bo (bekannt aus The Binding of Isaac) steuern, der auf der Suche nach Münzen ist und dabei Gegner bekämpfen muss. Seine Tasche mit Müll benutzt er, um heidnische Glyphen zu formen (über ein Match-4-Puzzle-System; vier gleiche Elemente bilden), die offensive sowie defensive Angriffe erzeugen. Dabei werden bestimmte Arten von Mana gewonnen, die wiederum für Zaubersprüche nützlich sind.Jedes Dungeon ist zufällig generiert. In den Dungeons wird man (wie bei Isaac) haufenweise Monster, Bosse, Fallen, Puzzles und zufällig ausgewählte Zaubersprüche finden. Jeder Durchlauf soll einzigartig sein. Jedes erfolgreiche Durchspielen schaltet mehr Gegenstände, Schmuckstücke, spielbare Charaktere etc. frei. Edmund McMillen erklärt, dass The Legend of Bum-bo so etwas wie ein Prequel zu The Binding of Isaac ist.Das Spiel soll später in diesem Jahr für PC und iOS (mobile Geräte) erscheinen. Eine Switch-Umsetzung ist für nächstes Jahr geplant.Letztes aktuelles Video: Trailer