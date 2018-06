Budget Cuts: VR-Schleich-Action mit cleverer Portal-Mechanik soll heute erscheinen - diesmal wirklich! - 4Players.de

Eine Besonderheit ist die Portalmechanik, mit deren Hilfe man sich durch selbst geöffnete Kreise in den nächsten Raum beamt. Werft am besten einen Blick auf den Trailer, um den Kniff besser durchschauen zu können. Man wird in die Rolle eines Büroangestellten der TransCorp versetzt, dessen Stelle gestrichen und von Robotern ersetzt werden soll. Also wehrt man sich eigenhändig gegen die technische Bedrohung und überrumpelt die Blechkameraden mit der Hilfe diverser Schleich-Taktiken (oder laut Steam-Beschreibung alternativ auch mit "Rambo"-Gewalt). Die mittlerweile zwei Jahre alte Demo ist übrigens



Eigentlich sollte Budget Cuts schon am 31. Mai auf Steam erscheinen, doch aufgrund technischer Fehler wurde der Release kurzfristig abgeblasen. Laut vrnerds.de soll es heute um 18 Uhr endlich soweit sein - wir drücken die Daumen! In dem außergewöhnlich clever konzipierten VR-Stealth-Titel für Oclus Rift und HTC Vive schleicht man mit Bewegungssteuerung und vollem Körpereinsatz durch Büros, in denen es von Wachrobotern nur so wimmelt. Wir haben bereits in eine Vorab-Fassung hineingeschnuppert, die sich schon sehr immersiv anfühlte. Wir sind allerdings froh über die Verschiebung, da uns schon relativ früh ein Bug am Weiterspielen hinderte.Eine Besonderheit ist die Portalmechanik, mit deren Hilfe man sich durch selbst geöffnete Kreise in den nächsten Raum beamt. Werft am besten einen Blick auf den Trailer, um den Kniff besser durchschauen zu können. Man wird in die Rolle eines Büroangestellten der TransCorp versetzt, dessen Stelle gestrichen und von Robotern ersetzt werden soll. Also wehrt man sich eigenhändig gegen die technische Bedrohung und überrumpelt die Blechkameraden mit der Hilfe diverser Schleich-Taktiken (oder laut Steam-Beschreibung alternativ auch mit "Rambo"-Gewalt). Die mittlerweile zwei Jahre alte Demo ist übrigens nach wie vor erhältlich

"MAIN FEATURES



- Unleash your inner office spy ninja skills

- Thrilling, oil-splatter filled close quarter combat

- Dexterously zip, sneak or rambo your way forward

- Built for room-scale virtual reality from day one"

Letztes aktuelles Video: Release-Trailer