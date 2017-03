Senran Kagura: Estival Versus: PC-Version und "Ikki Tousen"-DLC datiert - 4Players.de

Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC) Screenshot - Senran Kagura: Estival Versus (PC)

Das vor einem Jahr auf PlayStation 4 und PlayStation Vita veröffentlichte Senran Kagura: Estival Versus erscheint in gut zwei Wochen auch für den PC, wie Publisher Marvelous mitteilt. Das voyeuristische Kampfspektakel im Warriors-Stil (zum Test ) wird ab dem 17. März 2017 via Steam erhältlich sein und Steamworks, -Cloud, -Errungenschaften, -Sammelkarten und Ranglisten unterstützen. In der ersten Verkaufswoche soll ein Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 39,99 Euro gewährt werden. Hier Spielaufnahmen der von den Originalteams bei Tamsoft und Marvelous entwickelten PC-Umsetzung:Zur gleichen Zeit sollen auch auf allen drei Plattformen die neuen Crossover-Zusatzinhalte mit Charakteren und Outfits aus der Manga- und Anime-Serie Ikki Tousen (hierzulande: Dragon Girls) an den Start gehen. Einzeln sollen Sun Ce, Lu Bu und Guan Yu für jeweils 3,99 Euro, zusammen für 8,99 Euro zu haben sein und die mit über 25 Teilnehmerinnen bisher umfangreichste Kämpferriege der Seriengeschichte nochmals aufstocken. Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer