TerraTech: Vehikel-Bau startet im August auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

TerraTech hat ein Releasedatum: Auf PC und Xbox One dürfen Maschinenbauer ab dem 10. August loslegen - PS4-Spieler müssen sich dagegen noch bis zum 14. August gedulden, doch bekommen PlayStation-Plus-Mitglieder nach Angaben beim PlayStation Blog immerhin einen exklusiven DLC mit zusätzlichen Skins. Doch auch Xbox-Besitzer gehen nicht leer aus und erhalten mit dem Hawkeye Camo Pack ebenfalls ein kleines Extra."In TerraTech dreht sich alles um das Bauen von Maschinen aus Blöcken, die ihr gefunden, gekauft oder selbst hergestellt habt. Damit könnt ihr dann auch Missionen erfüllen und so Lizenzen von anderen Konzernen erhalten oder einfach die Gegend unsicher machen und so viele Gegner wie möglich zerstören. Autos, Panzer, Flugzeuge oder eure ganz eigene Kreation – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!", so Zeena Al-Obaidi, Social Content Producer bei den Payload Studios.Zwar erwiesen sich die nötigen Anpassungen für die Controller-Steuerung auf den Konsolen als Herausforderung, doch soll das Bauen dank einer "Schnapp-Mechanik" auch auf PS4 und Xbox One leicht von der Hand gehen, da sich die markierten Blöcke automatisch mit der Maschine verbinden und anschließend verschieben oder drehen lassen. Allerdings muss man im Gegensatz zum PC auf den Konsolen mit einem Limit leben, was die maximale Anzahl an möglichen Blöcken zum Verbauen angeht.Neben Solo-Einsätzen wird außerdem ein Mehrspielermodus geboten, in dem man mit seinen Kreationen in einem klassischen Deathmatch gegen andere Baumeister antritt und so viele Vehikel wie möglich eliminieren muss.Vier Jahre lang arbeitete das Team der Payload Studios an TerraTech - angefangen bei einer Kickstarter-Kampagne über den Early Access auf dem PC bis hin zur bevorstehenden Veröffentlichung. Der Preis ist bei 24,99 Euro angesetzt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer