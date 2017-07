Die Gilde 3: Details zum Tag/Nacht-Wechsel und zu den Jahreszeiten - 4Players.de

Nach längerer Durststrecke gibt es wieder ein Lebenszeichen von Die Gilde 3 bzw. The Guild 3, denn die Entwickler haben Details über den Tag/Nacht-Zyklus und die Jahreszeiten verraten. Der diesmal in Echtzeit stattfindende Tag/Nacht-Wechsel soll einen Einfluss auf die Spielwelt, die Wirtschaft und die Charaktere haben - gleiches gilt für die Jahreszeiten. Zu sehen ist der Tag/Nacht-Wechsel im folgenden Trailer (siehe unten).GolemLabs: "Doch neben den 'hübschen' Grafik-Effekten hat der Wechsel zwischen Tag und Nacht und der Jahreszeiten auch Einfluss auf das Gameplay. Nachts stoppen eure Arbeiter ihre Tätigkeit, gehen nach Hause zu ihren Partnern, während Kriminelle und andere zwielichtige Charaktere aus ihren Verstecken kommen, um zu 'spielen' (...) Und entsprechend der Jahreszeiten verhalten sich die Charaktere ebenfalls anders - und die Umwelt. Im Winter wachsen keine Pflanzen auf den Feldern, also wird die Versorgung mit Nahrungsmitteln unterbrochen. Geschäfte und Märkte müssen also auf andere Waren setzen, die von woanders herkommen, während dieser frostigen Zeit. Vielleicht muss sich der gewiefte Händler dann auf internationalen Handeln konzentrieren oder er füllt seine Lagerhäuser (und andere 'Lagerstätten“ ') in weiser Voraussicht. Es wird verschiedene Möglichkeiten geben, all eure Geschäfte im 'Versorgungssektor' am Laufen zu halten.""In 'Die Gilde 3' gründet Ihr Eure eigene Familiendynastie, welche Jahrhunderte überdauern kann. Während die Welt sich immer wieder verändert - alle Nicht-Spieler-Charaktere treffen ihre eigenen Entscheidungen - müsst Ihr Eure Talente in Handwerk, Handel, öffentlichem Auftreten, Politik und hinterhältigen Intrigen unter Beweis stellen. 'Die Gilde 3' ist eine einzigartige Mischung aus Wirtschaftssimulation, Strategiespiel, historische Lebenssimulation und Rollenspiel in Echtzeit-3D, mit atmosphärischen Stimmaufnahmen und einem mittelalterlichen Soundtrack", schreibt Publisher THQ Nordic. Die Wirtschafts- und Lebenssimulation im europäischen Spätmittelalter soll noch im Laufe des Jahres erscheinen.Letztes aktuelles Video: Tag- und Nachtwechsel