Die Gilde 3: Early-Access-Chaos: THQ Nordic greift ein und betraut ein neues Studio mit der Entwicklung - 4Players.de

Mit Purple Lamp arbeitet nun ein neues Studio an Die Gilde 3 , um sicherzustellen, dass die Wirtschafts- und Lebenssimulation im Mittelalter das Early-Access-Programm "erfolgreich hinter sich lassen kann". Bisher war GolemLabs mit der Entwicklung betraut. Das Spiel befindet sich seit dem 26. September 2017 im Early Access. In den Steam-Kommentaren beklagen sich viele Spieler über den Zustand des Spiels (Abstürze, Bugs) und fehlende Features. Gemäß des Early-Access-Plans sollten zum Beispiel der Mehrspieler-Modus und KI-Verbesserungen am 23. November 2017 eingeführt werden ( wir berichteten ), aber bisher fehlen diese Features noch, was auch den Tenor der Nutzerreviews erklärt (46% von 2.109 Nutzerreviews sind "positiv")."Purple Lamp, mit Sitz in Wien wird seine Expertise in das Projekt einfließen lassen. Purple Lamp ist ein neugegründetes Studio, das aus Branchveteranen besteht, die unter anderem für den österreichischen Publisher Sproing verschiedene Titeln erfolgreich fertiggestellt haben. Basierend auf der Arbeit von GolemLabs, wird sich das neue Studio daran machen, jedwede Probleme zu beheben und alle geplanten Features, wie etwa den Multiplayer oder die Landesherren-Mechanik in den kommenden Monaten ins Spiel integrieren", schreibt Publisher THQ Nordic.Harald Riegler, CEO von Purple Lamp, sagt dazu: "Die Gilde ist eine tolle Marke und wir sind stolz, dass wir nun sowohl unsere Erfahrung als auch unsere Leidenschaft für Strategiespiele in die Waagschale werden und den Fans das Spiel liefern werden, auf das sie hoffen."Jean-René Couture, CEO von GolemLabs fügt hinzu: "In den vergangen paar Jahren hatten wir hier bei GolemLabs die große Ehre an Die Gilde 3 arbeiten zu dürfen. Das letzte Stück der Entwicklung wird nun unter der Regie von THQ Nordic erfolgen. Wir bei GolemLabs warten nun gespannt auf die Veröffentlichung von Die Gilde 3, denn für uns ist es an der Zeit, neue aufregende Abenteuer zu bestreiten."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer - From Lumberjack to Millionaire