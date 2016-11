Call of Duty: Infinite Warfare: Kostenloser Bonus-Inhalt für PSVR, Multiplayer-Beta zuerst auf PS4 - 4Players.de

Aktualisierung vom 3. November 2016, 15:41 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. September 2016, 10:49 Uhr:

Inzwischen hat Activision bekannt gegeben , dass die morgen erscheinende Jackal Assault VR Experience nicht nur für Käufer von Call of Duty: Infinite Warfare , sondern für alle PS4-Besitzer als kostenloser Bonus via PlayStation Store erhältlich sein wird. Ohne PlayStation VR wird man das exklusive Virtual-Reality-Angebot aber natürlich nicht nutzen können.Im Rahmen der Veranstaltung Call of Duty XP 2016 hat Activision Blizzard eine exklusive VR-Erfahrung für den Shooter Call of Duty: Infinite Warfare als Bonus-Inhalt für PlayStation VR in Aussicht gestellt. Der Modus Jackal Assault soll zum Start am 4. November kostenlos angeboten werden und Spieler in das Cockpit eines Jackal-Kampfjets versetzen, wo sie die Auseinandersetzungen in VR erleben dürfen.Darüber hinaus können sich PS4-Besitzer laut IGN über einen weiteren Vorteil freuen: Der Mehrspieler-Modus darf zuerst auf der Sony-Konsole in einer Beta-Version ausprobiert werden, die im Oktober zur Verfügung gestellt werden soll. Wer vor allem der Neuauflage (Remaster) von Call of Duty: Modern Warfare entgegen fiebert, die Bestandteil von Infinite Warfare sein wird, dürfte erfreut von der Ankündigung sein, dass alle 16 Karten des Originals bis Ende des Jahres in der modernisierten Fassung verfügbar sein sollen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Overview-Trailer