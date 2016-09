Call of Duty: Infinite Warfare: Story-Trailer: Soldaten, Raumschiffe und Explosionen - 4Players.de

Activision Blizzard, Infinity Ward und Sony haben den Story-Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlicht. In dem Video wird die grundlegende Geschichte vorgestellt. Zu sehen sind u.a. Schauspieler Kit Harington (Jon Snow aus Game of Thrones), der den Admiral Salen Kotch der Settlement Defense Front verkörpert und der UFC-Kämpfer Conor McGregor in der Rolle des Captains Bradley Fillion der Settlement Defense Force.Nach einem Überraschungsangriff auf das UNSA-Hauptquartier muss Lt. Nick Reyes das Kommando über die Retribution übernehmen, eines der letzten Kriegsschiffe der Erde. Er muss die Überreste der Koalitionstruppen gegen die Siedlungsdefensivfront führen. "Mit dem Wachstum der Kolonisierung des Weltraums gründeten die Nationen der Welt die United Nation Space Alliance (UNSA), um Reisen, Wirtschaft und Handel im Weltraum zu lenken. Die Solar Alliance Treaty Organization (SATO) sind die Friedenstruppen der UNSA. Die Siedlungsdefensivfront (SDF) besteht aus einer Splittergruppe von Rebellen, die sich vor Jahren während der Sezessionskriege von der UNSA abgespaltet haben, und ist eine faschistische Macht. Es sind brutale, militante Radikale, abgehärtet durch extreme außerplanetare Umgebungen und Bedingungen."Letztes aktuelles Video: Story-TrailerVorbesteller von Call of Duty: Infinite Warfare erhalten zudem Zugang zur Multiplayer-Beta, die zunächst exklusiv ab 14. Oktober 2016 auf PlayStation 4 startet. Call of Duty: Infinite Warfare wird am 4. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.