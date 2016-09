Call of Duty: Infinite Warfare: Keine Mehrspieler-Beta für den PC - 4Players.de

ICYMI: Pre-order #InfiniteWarfare & get access to the Infinite Warfare Multiplayer Beta, starting Oct. 14 on PS4. pic.twitter.com/rHYpYFWyyj — Call of Duty (@CallofDuty) 2. September 2016

Activision Blizzard und Infinity Ward werden auf dem PC keine Mehrspieler-Beta des kommenden Sci-Fi-Shooters Call of Duty: Infinite Warfare anbieten. Das haben die Macher nach Angaben von Gamespot via Twitter bekannt gegeben. Auf der PlayStation 4 wird besagte Beta ab dem 14. Oktober zur Verfügung stehen, wahrscheinlich jedoch nur für Vorbesteller. Besitzer einer Xbox One sollen später in die Online-Gefechte hineinschnuppern dürfen. Das finale Spiel erscheint auf PC, PS4 und Xbox One am 4. November.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer