Call of Duty: Infinite Warfare: Video: Multiplayer-Überblick in deutscher Sprache - 4Players.de

Activision Blizzard und Infinity Ward haben den über sieben Minuten langen Multiplayer-Überblick-Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare nun auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Die englische Version des Videos ist vor knapp zwei Wochen erschienen. Vorgestellt werden die "Combat Rigs", die Hightech-Ausrüstung, anpassbare Prototyp-Waffen und viele weitere Bestandteile des Mehrspieler-Modus. Die Entwickler versprechen jedenfalls eine "Mehrspielererfahrung, die Spieler so individuell wie nie auf ihre Vorlieben anpassen können". Call of Duty: Infinite Warfare wird am 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ab dem 14. Oktober 2016 dürfen alle Vorbesteller auf der PlayStation 4 an der Multiplayer-Beta teilnehmen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Überblick Deutsch