Call of Duty: Infinite Warfare: Wann findet der Multiplayer-Betatest statt? - 4Players.de

Activision und Infinity Ward haben bekanntgegeben , wann der Multiplayer-Betatest von Call of Duty: Infinite Warfare genau stattfinden wird. Der erste Betatest ist ausschließlich für Vorbesteller der PS4-Version des Actionspiels gedacht und wird vom 14. Oktober (um 19 Uhr) bis zum 17. Oktober (um 19 Uhr) stattfinden. Der zweite Betatest für PlayStation 4 und Xbox One (ebenfalls für Vorbesteller) findet am darauf folgenden Wochenenede statt - vom 21. Oktober um 19 Uhr bis zum 24. Oktober um 19 Uhr. Ein PC-Betatest ist nicht vorgesehen. Das finale Spiel erscheint am 4. November 2016 auf PC, PS4 und Xbox One.Activision Blizzard: "Die tatsächliche Verfügbarkeit für die einzelnen Plattformen sowie die jeweiligen Starttermine können sich noch ändern. (...) Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, solange es Beta-Codes gibt und nur bei teilnehmenden Händlern. Eine Internetverbindung wird benötigt."Letztes aktuelles Video: Multiplayer Überblick Deutsch