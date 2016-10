Call of Duty: Infinite Warfare: Remastered-Version von Teil 4 benötigt Disc des aktuellen Spiels im Laufwerk - 4Players.de

Legacy Edition" und "Legacy Pro Edition")

Steam-Nutzer schließlich bekommen einen Code, der den Zugriff auf Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered gewährt. Dazu benötigt wird die " Legacy Edition". Die FAQ geht nicht darauf ein, ob der Oldie direkt per Steam oder im Menü des neuen Spiels gestartet wird.



Bei allen Systemen wird erwähnt, dass eine Internet-Verbindung zum spielen notwendig sei. Es wird allerdings nicht erläutert, ob diese nur fürs Herunterladen benötigt wird oder häufiger Kontakt aufnimmt. Offenbar will Activision mit den Sicherheitsmaßnahmen verhindern, dass jene Kunden, die lediglich am Remaster interessiert sind, das neue Spiel einfach weiterverkaufen.

Das Magazin Polygon.com ist auf Activisions FAQ-Seite zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered auf ein interessantes Detail gestoßen. Wer sich den kommenden Serienteil Infinite Warfare als Box-Version für Konsolen kauft und die enthaltene aufpolierte Version von Teil 4 spielen möchte, muss dabei die Disc des neuen Titels im Laufwerk lassen. Auf der Xbox One (bei den Editionen "befindet sich der aufgehübschte Oldie zum Großteil auf der Blu-ray, der Rest wird vorm Spielen heruntergeladen. PlayStation-4-Nutzer müssen dagegen einen beiliegenden PSN-Code einlösen, um die komplette Neuauflage aus dem Netz zu laden: Das Remaster-Spiel ist für Sonys Konsole ebenfalls in den Editionen "