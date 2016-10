Call of Duty: Infinite Warfare: Beta-Trailer macht klar, dass der Mehrspieler erneut auf Geschwindigkeit setzt - 4Players.de

Im Laufe der Seriengeschichte hat Call of Duty das Tempo im Mehrspielerpart immer weiter aufgedreht. Der Trailer zur bald startenden Beta macht unmissverständlich klar, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern soll. Akrobatische Tricks, Wandläufe, Drohnen und fiese Gadgets stehen im Mittelpunkt des Videos, manch eine Szene erinnert fast schon an Cliff Bleszinskis futuristischen Arena-Shooter LawBreakers . Activision und Infinity Ward gaben vor kurzem bekannt , wann der Multiplayer-Betatest von Call of Duty: Infinite Warfare genau stattfinden wird. Der erste Betatest ist ausschließlich für Vorbesteller der PS4-Version des Actionspiels gedacht und wird vom 14. Oktober (um 19 Uhr) bis zum 17. Oktober (um 19 Uhr) stattfinden. Der zweite Betatest für PlayStation 4 und Xbox One (ebenfalls für Vorbesteller) findet am darauf folgenden Wochenenede statt - vom 21. Oktober um 19 Uhr bis zum 24. Oktober um 19 Uhr.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Beta-Trailer