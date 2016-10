Call of Duty: Infinite Warfare: Überblick der Combat-Rigs im Video - 4Players.de

Das Video zum Shooter Call of Duty: Infinite Warfare stellt die Combat-Rigs vor. Sechs verschiedene Kampfanzüge stehen zur Verfügung, von denen jeder auf einen anderen Spielertyp zugeschnitten ist. "Phantom" eignet sich beispielsweise besonders für Scharfschützen, während "Merc" eher für defensive Spieler geeignet ist. Für alle Vorbesteller startet am 14.Oktober auf der PS4 die Beta-Phase. Das finale Spiel erscheint am 4. November für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Combat-Rig-Overview