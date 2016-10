Call of Duty: Infinite Warfare: Multiplayer-Beta auf PlayStation 4 gestartet; Matchmaking macht Probleme - 4Players.de

Experiencing issues with Matchmaking on the Infinite Warfare Beta? We're aware and looking into it, Stay tuned for updates! — Activision Support (@ATVIAssist) 14. Oktober 2016

Activision Blizzard hat die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Infinite Warfare auf der PlayStation 4 gestartet. Diejenigen, die das Spiel auf der Sony-Konsole vorbestellt haben, erhalten einen Beta-Code für den Zugang zur Multiplayer-Beta. Der Betatest endet am Montag (17. Oktober) um 19 Uhr. Die Infinite-Warfare-Beta umfasst drei Karten sowie die Spielmodi Team-Deathmatch, Herrschaft, Abschuss bestätigt und Verteidiger. Das zweite Beta-Wochenende findet nächste Woche auf PS4 und Xbox One statt - ebenfalls für Vorbesteller auf der jeweiligen Plattform (Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr bis Montag, 24. Oktober, 19 Uhr).So richtig rund läuft der Betatest jedoch nicht. Viele Spieler beklagen sich via Twitter über Probleme mit dem Matchmaking-System. Während bei manchen Spielern das besagte System reibungslos funktioniert, können viele andere Beta-Teilnehmer nicht Mehrspieler-Partien teilnehmen. Die Entwickler sollen bereits aktiv an Lösungen arbeiten. Ein Neustart des Spiels könnnte hilfreich sein, heißt es vom Activision Support "Der Infinite Warfare-Multiplayer legt großen Wert auf die Individualisierung des Spielerlebnisses, um unterschiedlichen Spielstilen gerecht zu werden, und das fängt mit den Kampfrüstungen an", so Dave Stohl, Studioleiter von Infinity Ward. "In der Beta können die Spieler unsere neuen Kampfrüstungen, Fähigkeiten, Ausrüstungen und natürlich auch unsere neuen, selbst herstellbaren Prototypwaffen ausprobieren. Mit den neuen Maps und Spielmodi gibt es tonnenweise coole neue Dinge zu erleben, und wir können es kaum erwarten, diesen Teil unseres Multiplayers mit der Community zu teilen. Die Daten, die wir an den kommenden beiden Wochenenden gewinnen werden, werden sehr hilfreich sein, um das vollständige Multiplayer-Erlebnis zu finalisieren, das wir nächsten Monat bei der Veröffentlichung präsentieren.""Die Call of Duty: Infinite Warfare-Beta zeigt nur einen Vorgeschmack auf den vollständigen Multiplayer-Modus, aber die Fans werden bereits Zugriff auf eine Menge der bewährten und neuen Funktionen haben. Teilnehmer der Beta können außerdem eine der größten Neuerungen in der Multiplayer-Welt von Infinite Warfare erleben - die Kampfrüstungen. Die an sechs Spielstile angepassten neuen Kampfsysteme bzw. -anzüge ermöglichen den Spielern eine neue Komplexität der Modifikation. Die Wahl der Kampfrüstung bietet ein neues Strategieelement für die Fans, wenn sie ihre Ausrüstung mit wählbaren Fähigkeiten (Ladungen und Merkmale) personalisieren, bevor sie sich in den Kampf stürzen. Drei der sechs unterschiedlichen Kampfrüstungen des Spiels werden zu Beginn der Beta spielbar sein."Am 4. November 2016 wird Call of Duty: Infinite Warfare für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Weapon Crafting-Overview