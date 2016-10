Call of Duty: Infinite Warfare: Formel-1-Star Lewis Hamilton tritt im Spiel auf - 4Players.de

It's awesome to think I'll be a character in @callofduty! Be sure to check out #InfiniteWarfare this November! 🙌🏾🚀☄#ambassador pic.twitter.com/HDoE8tpqTU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 18. Oktober 2016

Damit hat wohl kaum einer gerechnet: Formel-1-Star Lewis Hamilton wird einen Auftritt in Call of Duty: Infinite Warfare haben, wie der Brite stolz via Twitter verkündet Einzelheiten zu seiner Gastrolle sind nicht bekannt. Die Rolle des Bösewichts wurde aber bekanntlich schon an Kit Harrington (Jon Snow in Game of Thrones) vergeben. Der Shooter von Infinity Ward und Activision (zur Vorschau ) wird ab dem 4. November 2016 auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Story-Teaser