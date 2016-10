Call of Duty: Infinite Warfare: Am zweiten Beta-Wochenende dürfen alle interessierten Spieler auf der PS4 teilnehmen - 4Players.de

Am kommenden Wochenende dürfen alle interessierten Spieler auf der PlayStation 4 (nicht nur Vorbesteller) am Betatest von Call of Duty: Infinite Warfare teilnehmen. Das Beta-Wochenende beginnt am Freitag (21. Oktober um 19:00 Uhr) und endet am Montag (24. Oktober um 19:00 Uhr). Die Betadaten sind bereits als kostenloser Download im PlayStation Store verfügbar."Danke an die großartige Call-of-Duty-Community und eure Reaktion auf die Beta. Wir haben uns genau angeschaut, wie Spieler mit verschiedenen Rüstungen, die zu ihrem jeweils einzigartigen Spielstil passen, experimentiert und sich in unser neues System zum Fertigen von Waffen gestürzt haben. Wir haben außerdem ein neues System zur Spielersuche eingeführt, um die qualitativ bestmöglichen Spiele zu bieten, und die Beta hat uns dabei geholfen, alles für den Start zu optimieren", so Joe Cecot, leitender Multiplayer-Designer bei Infinity Ward. "Das Feedback und die Spielerdaten sind genau das, was wir brauchen, um den Spielstart am 4. November zum besten Spielerlebnis zu machen, den das finale Spiel bieten kann. Das ist sogar so wichtig, dass wir die Beta ab kommenden Freitag für alle PS4-Spieler öffnen möchten. Wir sind ständig dabei, das MP-Erlebnis zu verfeinern und auszubalancieren, um den Spielererwartungen und unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, und deshalb ein gewaltiges Dankeschön von allen hier im Studio."Letztes aktuelles Video: Story-Teaser