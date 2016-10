Call of Duty: Infinite Warfare: World League (eSport) startet im Dezember - 4Players.de

Die neue Saison der Call of Duty World League ( CWL ) geht mit Call of Duty: Infinite Warfare und dem ersten Live-Event vom 16. bis zum 18. Dezember im Mandalay Bay (Las Vegas) an den Start. Dort treten Teams aus den Vereinigten Staaten an, um den ersten Event-Titel der neuen CWL-Saison und den Siegeranteil an Preisen im Gesamtwert von 100.000 Dollar zu gewinnen."In der Eröffnungssaison nahmen mehr als 1000 Teams an der Call of Duty World League teil, von denen die 32 besten weltweit zur Weltmeisterschaft bei der Call of Duty XP antraten. Hier ging schließlich das Team EnVyUs aus einem mitreißenden Finale gegen das europäische Team Splyce als Sieger hervor. Die packende Action und der dramatische Wettkampf fesselten das ganze Jahr über die Fans, die sich mit insgesamt mehr als 100 Millionen Abrufen über 1,1 Milliarden Minuten an Sendeinhalten ansahen.""Die erste Saison der CWL war vor allem dank der Call of Duty-Community und den Partnern, die uns unterstützt haben, ein Riesenerfolg. Mein Glückwunsch geht ans Team EnVyUs und all die anderen talentierten Teams, die mit am Start waren. Aber im Dezember geht eine weitere Saison los, und welcher Schauplatz wäre dafür besser geeignet als Las Vegas?", so Rob Kostich, General Manager und Executive Vice President für Call of Duty bei Activision. "Wir sehen der neuen CWL-Saison mit Call of Duty: Infinite Warfare, die bei MLG Las Vegas startet, mit Begeisterung entgegen. Es wird eine großartige, aufregende neue Saison in der CWL, und wir freuen uns auf den bevorstehenden Wettbewerb." Der Wettbewerb wird weltweit im spielinternen Live-Event-Viewer (Infinite Warfare PS4), bei MLG.TV, Twitch und YouTube ausgestrahlt.Letztes aktuelles Video: Terminal Bonus Map