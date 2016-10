Call of Duty: Infinite Warfare: Live-Action-Trailer mit Michael Phelps und Danny McBride - 4Players.de

Infinity Ward und Activision Blizzard haben den Trailer zum anstehenden Verkaufsstart von Call of Duty: Infinite Warfare veröffentlicht. Der Hersteller schreibt zum Video: "Ist die Welt verrückt geworden? Jetzt reichts, fliegen wir ins All. Folgen Sie einer Gamer-Crew - darunter Michael Phelps und Danny McBride - unter der Regie von Peter Berg auf ihrer Flucht vor dem Frust auf der Erde." Der Shooter wird am 4. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Ab ins Weltall