Call of Duty: Infinite Warfare: Feedback aus dem Betatest: Welche Verbesserungen werden vorgenommen? - 4Players.de

Infinity Ward hat bekanntgegeben, welche Anpassungen und Verbesserungen auf Basis des Beta-Feedbacks an Call of Duty: Infinite Warfare vorgenommen werden sollen ( Details ). Neben Balance-Veränderungen bei den Scharfschützengewehren und den Schrotflinten wird sich die Gesundheit nach erlittenen Treffern schneller wieder regenerieren. Auch das Spawnsystem auf den Karten soll besser ausfallen - und soll im Live-Betrieb stetig optimiert werden. Größere Veränderungen wird das Multiplayer-Matchmaking-System erleben, damit die Mehrspieler-Partien schneller zustandekommen werden. Laut den Entwicklern war die Spielersuche viel zu aufwändig bzw. suchte nach zu vielen zu spezifischen Daten von etwaigen Mitspielern. Dadurch zog sich der Matchmaking-Prozess in die Länge. Und weil der Standort des Spielers gelegentlich falsch ermittelt wurde, verlängert sich die Zeit ebenfalls. Außerdem dauerte es zu lange, leere Partien von den Servern zu entfernen. Auch an der Infrastruktur der dedizierten Server wurde gearbeitet.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Ab ins Weltall