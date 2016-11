Call of Duty: Infinite Warfare: Großbritannien: Verkaufszahlen gegenüber Black Ops 3 haben sich halbiert (ohne Digitalverkäufe) - 4Players.de

Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 FIFA 17 The Elder Scrolls 5: Skyrim Titanfall 2 Football Manager 2017 Skylanders Imaginators

In Großbritannien hat Call of Duty: Infinite Warfare den zweitbesten Verkaufsstart des Jahres (nach FIFA 17 ) hingelegt, laut Angaben von GFK Chart-Track (ohne Digitalverkäufe). Der Shooter von Infinity Ward und Activision Blizzard verkaufte sich ca. 328.000 Mal. Im Vergleich zum letztjährigen Call-of-Duty-Vertreter ging die Anzahl der Verkäufe um die Hälfte zurück. Black Ops 3 startete damals mit ungefähr 635.000 Verkäufen. Gemäß der Daten des Marktforschungsunternehmens sind die Verkaufszahlen von Infinite Warfare im Vergleich zu Black Ops 3 auf PS4 und Xbox One um 43,6 Prozent eingebrochen. Umsetzungen für PS3 und Xbox 360 wurden diesmal nicht veröffentlicht. Wobei zu beachten ist, dass die Digitalverkäufe und damit ein beachtlicher Teil der Verkaufszahlen nicht von GFK Chart-Track erfasst werden.Verkaufszahlen von Call of Duty in Großbritannien in der jeweils ersten Woche2007: Call of Duty 4: Modern Warfare < 215.0002008: Call of Duty: World at War - 430.0002009: Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1.600.0002010: Call of Duty: Black Ops - 1.800.0002011: Call of Duty: Modern Warfare 3 - 1.773.0002012: Call of Duty: Black Ops 2 - 1.386.0002013: Call of Duty: Ghosts - 690.0002014: Call of Duty: Advanced Warfare - 730.0002015: Call of Duty: Black Ops 3 - 635.0002016: Call of Duty: Infinite Warfare - ca. 328.000UK-Charts:Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten