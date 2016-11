Call of Duty: Infinite Warfare: Microsoft erstattet Windows-Store-Kunden offenbar auf Wunsch das Geld zurück - 4Players.de

Ein nicht unwesentlicher Teil des PC-Publikums von Call of Duty: Infinite Warfare hat sich das Spiel vermutlich auf Steam gekauft. Umso unverständlicher wirkte die Entscheidung, dass Kunden des Windows-Stores in den Multiplayer-Matches nicht mit Steam-Nutzern zusammen spielen dürfen . Wer auf Microsofts Plattform zugegriffen hat und jetzt enttäuscht vor der leeren Spielersuche sitzt, könnte vielleicht aber Abhilfe bekommen: Vice.com berichtet von einem Fall, in dem ein Reddit-Nutzer das Geld unkompliziert von Microsoft zurückbekommen habe. Der Redditor "hayz00s" habe dem Magazin in einer privaten Nachricht bestätigt, dass er das Geld schnell und unkompliziert von Microsoft zurückerstattet bekommen habe. Sein kleiner Bruder hätte sich aufgrund eines Preisvorteils für die Windows-Store-Variante entschieden. In den Mehrspieler-Lobbies habe er aber mit nur einer weiteren Person auf weitere Teilnehmer gewartet, so dass keine Matches starteten.Bereits am 3. November deutete Microsoft allerdings gegenüber Windowscentral.com an, dass man nicht an der Misere Schuld sei. Als ein Sprecher des Unternehmens auf das Problem angesprochen wurde, lautete seine Antwort: "Wir unterstützen Cross-play zwischen Geräten und Plattformen, wenn unsere Partner es ermöglichen." Es könnte also sein, dass Activision selbst sich nicht um die Kompatiblität zwischen den Versionen gekümmert hat.Letztes aktuelles Video: Video-Test