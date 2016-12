Call of Duty: Infinite Warfare: Modern Warfare Remastered bekommt sechs neue Karten; DLC-Plan für die Feiertage verkündet - 4Players.de

Ab dem 20. Dezember gibt es für den aktuellen Teil des Shooters die Weihnachtskarte "Christmap Crash", die in einer 24/7-Playlist zur Verfügung stehen soll. Eine weitere Neuerung ist die am 21. Dezember startende Winter-Promotion für Infinite Warfare: Darin enthalten sind u.a. "Key Bonuses" und Personalisierungs-Optionen im Winter-Design. Jeder, der sich innerhalb von zwölf Tagen nach dem Start einlogt, bekommt die Extras automatisch. Nähere Infos zur Prototypen-Version der Hailstorm-Pistole und weiterem festlichem Klimbim gibt es in Activisions Blog

Gun Game und Hardpoint hinzugefügt. Call of Duty: Modern Warfare Remastered ist exklusiv in den Special-Editions von Call of Duty: Infinite Warfare enthalten.