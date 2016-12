Call of Duty: Infinite Warfare: Fünf Tage kostenlos spielen - mit Einschränkungen - 4Players.de

Fünf Tage lang dürfen Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One kostenlos in Call of Duty: Infinite Warfare hineinschnuppern. Allerdings gibt es Einschränkungen: Wie Gamespot berichtet, darf man lediglich die ersten beiden Missionen der Kampagne in Angriff nehmen, während im Mehrspielermodus ein Level Cap nach dem Erreichen von Rang 15 und bei Zombies in Spaceland bereits beim Erreichen des dritten Rangs dem weiteren Fortschritt einen künstlichen Riegel vorschiebt.Immerhin: Wer sich im Anschluss an die ausgedehnte Testphase zum Kauf entschließt, kann seinen Spielstand und den Fortschritt übernehmen. Da man trotz der Inhaltsbeschränkungen bereits das komplette Spiel und damit um die 60 Gigabyte installieren muss, ist außerdem kein weiterer Download fällig. Für das Ausprobieren der Mehrspielermodi benötigt man allerdings PlayStation Plus bzw. Xbox Live Gold. Der Startschuss für die Aktion fällt am 15. Dezember um 19 Uhr MEZ und endet fünf Tage später am 20. Dezember zur gleichen Uhrzeit. Und wie sieht es am PC aus? Düster. Denn das Angebot richtet sich lediglich an Konsoleros.Der jüngsten Teil der Shooter-Reihe von Infinity Ward und Activision Blizzard leidet derzeit unter enttäuschenden Verkaufszahlen , die auch einen der Hauptgründe dafür darstellen dürfte, warum man überhaupt diese Test-Aktion anbietet. Ob man dadurch tatsächlich die Verkäufe ankurbeln kann, wird sich dann zeigen...Letztes aktuelles Video: Dezember-Update fuer Modern Warfare Remastered