Call of Duty: Infinite Warfare: Sabotage: Termin und Video zum ersten DLC-Paket - 4Players.de

Das erste DLC-Pack für Call of Duty: Infinite Warfare wird "Sabotage" heißen und am 31. Januar 2017 auf der PlayStation 4 Premiere feiern, wie Infinity Ward und Activision Blizzard mitteilen . Zum Inhalt zählen die vier neuen Mehrspieler-Karten "Noir", "Renaissance", "Neon" sowie "Dominion", eine nachgebaute Version des Klassikers "Afghan" aus Modern Warfare 2 . Zudem ist mit "Rave in the Redwoods" auch die nächste Zombies-Episode enthalten:Dazu heißt es: "Die Charaktere aus Zombies in Spaceland sind dem tödlichen Freizeitpark entkommen, nur um sich erneut in einem weiteren von Willard Wylers Horrorfilmen gefangen zu sehen. Rave in the Redwoods wirft die Spieler in ein verlassenes Lager, in dem eine Rave-Party im klassischen 90er-Jahre-Stil voller gruseliger Zombies steigt." Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Sabotage DLC Pack