Call of Duty: Infinite Warfare: Rave in the Red Woods - Eindrücke der zweiten Zombie-Episode - 4Players.de

Im folgenden Trailer zeigt Activision Eindrücke der zweiten Zombie-Episode "Rave in the Redwoods" des Shooters Call of Duty: Infinite Warfare . Diese wird teil des Sabotage-Dlcs, der am 31. Januar erscheint ( wir berichteten ). Auf einem verlassenen Campingplatz feiern die Untoten einen wilden Rave. Neben neuen Waffen, um das Zombie-Gelage zu erledigen, steht einem auch Regisseur Kevin Smith als Kämpfer zur Seite.Letztes aktuelles Video: Rave in the Redwoods