Call of Duty: Infinite Warfare: Sabotage (DLC #1): Die vier Multiplayer-Karten im Trailer - 4Players.de

Morgen erscheint das erste Erweiterungspaket "Sabotage" für Call of Duty: Infinite Warfare auf der PlayStation 4. Die anderen Plattformen werden aufgrund des Exklusivdeals mit Sony ungefähr ein Monat später versorgt. Das DLC-Paket umfasst vier Multiplayer-Karten: Dominion (eine Neuauflage von der Karte "Afghan" aus Modern Warfare 2), Neon (eine digitale Simulation in Z-Form), Noir (Brooklyn in der Zukunft bei Nacht) und Renaissance (Kanäle von Venedig). Zudem ist mit "Rave in the Redwoods" auch die nächste Zombies-Episode enthalten.Letztes aktuelles Video: Sabotage Multiplayer Trailer