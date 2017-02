Call of Duty: Infinite Warfare: Steam-Rabatte bis zu 50% und kostenloses Multiplayer-Wochenende - 4Players.de

Wer unverbindlich in die Steam-Fassung des Shooters Call of Duty: Infinite Warfare hineinschnuppern möchte, kann bis Sonntag, 19 Uhr an einem Kostenlos-Wochenende teilnehmen, bei dem man sich allerdings nur den Mehrspielerpart herunterladen darf. Fortschritte werden auf Wunsch in die Vollversion übernommen, sollte man sie sich später zulegen. Zudem gibt es in Valves Store einige Rabatte, mit denen Activision Blizzard offenbar die unter den Erwartungen gebliebenen Verkäufe ein wenig ankurbeln möchte: Das Hauptspiel ist momentan um 50% reduziert und auch umfangreichere Versionen sind günstiger zu haben, etwa die "Warfare Digital Legacy Edition" inklusive dem Remaster von Call of Duty 4: Modern Warfare für 53,59 Euro.Letztes aktuelles Video: Sabotage Multiplayer Trailer