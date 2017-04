Call of Duty: Infinite Warfare: Zweite Erweiterung "Continuum" im April für PS4; Zombie-Episode "Shaolin Shuffle" im Trailer - 4Players.de

Das zweite DLC-Paket für Call of Duty: Infinite Warfare wird den Titel "Continuum" tragen und am 18. April zuerst auf PlayStation 4 erscheinen. Die anderen Plattformen werden später versorgt. Die Erweiterung umfasst wie gewohnt vier Multiplayer-Karten: Archive, Excess (Variante von "Rust" aus Call of Duty: Modern Warfare 2), Scrap und Turista. Die nächste Zombie-Episode wird in den 70er-Jahren in New York spielen und heißt Shaolin Shuffle: "Nachdem sie knapp mit dem Leben dem Rave und den 1990ern entkommen sind, finden sich unsere vier Schauspieler in einem schaurigen 70er-Jahre-New York wieder. Werden Andre, AJ, Poindexter und Sally auch Willard Wylers nächstes Meisterwerk überstehen?"Letztes aktuelles Video: Shaolin Shuffle Trailer