Call of Duty: Infinite Warfare: Video-Eindrücke des zweiten DLC-Pakets "Continuum" - 4Players.de

Infinity Ward zeigt im folgenden Trailer Eindrücke des zweiten DLC-Pakets "Continuum" des Shooters Call of Duty: Infinite Warfare , das am 18 April für die PS4 erscheinen wird. Die anderen Plattformen werden später versorgt. Die Erweiterung umfasst wie gewohnt vier Multiplayer-Karten: Archive, Excess (Variante von "Rust" aus Call of Duty: Modern Warfare 2), Scrap und Turista.Letztes aktuelles Video: Continuum Multiplayer