Call of Duty: Infinite Warfare: Vier neue Karten plus Zombie-Areal im Kartenpaket "Absolution" - 4Players.de

Ember – Ember liegt in der Nähe eines alten Stadtschlosses und ist die Neuauflage des Map-Klassikers Resistance aus Modern Warfare 3, mit Ästhetik aus der alten Welt, die mit moderner Technologie nachgerüstet wurde. In der Umgebung finden sich unter anderem Lava, Galgen und eine Folterkammer – hier sollten die Teamkameraden eng zusammenbleiben.

Activision beliefert Fans futuristischer Shooter und Zombiekrieger mit DLC-Nachschub für Call of Duty: Infinite Warfare : Wie im offiziellen Blog bekanntgegeben wird, enthält das Kartenpaket "Absolution" vier frische Karten sowie ein Zombie-Areal, welches den Spieler während der Fünfziger Jahre in einen Küstenort versetzt. Für PlayStation 4 erscheint der DLC am 6. Juli, für PC und Xbox One wurde noch kein Termin genannt. Die vier Karten werden folgendermaßen beschrieben:Letztes aktuelles Video: Days of Summer