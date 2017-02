Middle-earth: Shadow of War: Gerücht: Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten aufgetaucht - 4Players.de

In der Produktdatenbank des Onlinehändlers Target ist " Middle-earth: Shadow of War " inklusive Packshot (Verpackungsbild) für PlayStation 4 und Xbox One aufgetaucht . Das Spiel von Monolith und Warner Bros. Games dürfte der Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten sein. Zugleich wurde eine Gold-Edition erwähnt, die folgende Erweiterungen umfassen soll: Slaughter Tribe (Nemesis Expansion), Outlaw Tribe (Nemesis Expansion), The Blade of Galadriel (Story Expansion) und The Desolation of Mordor (Story Expansion) - sowie eine "Gold War Chest". Jede Story-Erweiterung soll eine neue Kampagne, einen spielbaren Charakter (mit neuen Fähigkeiten), Nebenmissionen, Gegner, Verbündete und mehr umfassen.In Middle-earth: Shadow of War verschlägt es die Spieler hinter die feindlichen Linien, um mit einer kleinen Armee die Festungen von Mordor quasi "von innen" zu übernehmen. Mit dem Nemesis-System aus dem Vorgänger sollen wieder "einzigartige Geschichten" geschrieben werden. Sowohl den Dunklen Lord Sauron als auch die Ringgeister wird man herausfordern. Es wird darüber spekuliert, dass Talion und Celebrimbor (die Protagonisten von Mittelerde: Mordors Schatten) einen neuen Ring schmieden wollen, der dem Ring von Sauron in nichts nachstehen soll.Warner Bros. hat das Spiel noch nicht offiziell angekündigt. Gerüchte über den Nachfolger von Mordors Schatten gab es bereits im vergangenen Jahr. Die Ankündigung könnte am 8. März vorgenommen werden.