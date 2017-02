Mittelerde: Schatten des Krieges: Silver Edition, Gold Edition, Mithril Edition, Erweiterungen, Systemanforderungen der PC-Version und Käufe im Spiel - 4Players.de

Ein Mehrspieler-Modus wird explizit nicht erwähnt. Dafür wird es nicht näher erläuterte "Käufe im Spiel" geben (Spekulation: Schatzkisten).

Ach, die Editions kümmern mich nicht (auch wenn das mit den Nemesis-Stämmen schon schwer nach "rausgeschnitten" klingt), man hat sich an den DLC-Kram ja mittlerweile gewöhnt, nicht selten bringt er meiner Meinung nach sogar wirklich einen kleinen Mehrwert und ein Season Pass wird am Ende eh wieder in irgendeiner Form erhältlich sein. So weit, so Standard...Aber...wenn sie jetzt noch die Story mittendrin mit einem Cliffhanger stoppen und auf einen Nachfolger verweisen - der dann noch idealerweise nicht mehr veröffentlicht wird - könnte man meinen, man hätte hier Mankind Divided im LOTR-Gewand. Mit dem Unterschied, dass davon der Vorgänger wenigstens richtig gut war, während Shadow Of Mordor dann doch ein paar deutliche Schwächen hatte. Ich will mit solch einem Mist einfach bei einem SP-Titel nicht "konfrontiert" werden. Singleplayer-Games mit Echtwährungs-InGame-Shop wandern, im besten Fall, direkt auf die "mal für 10 EUR als GOTY"-Liste, völlig egal ob man sich den zu kaufenden Kram auch ergrinden kann oder es nur "unwichtige Kosmetik" ist.