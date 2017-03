Mittelerde: Schatten des Krieges: Langes Video mit ersten Spielszenen zeigt den Angriff auf eine Festung im Tal Seregost - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat erste Spielszenen aus Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht. In dem Walkthrough-Video geht es hauptsächlich um die "Nemesis Festungen" - quasi eine Erweiterung des Nemesis-Systems. So können die Spieler verschiedene Strategien zur Eroberung dynamisch erzeugter Befestigungen nutzen, während sie ihr persönlich angepasstes Ork-Heer zusammenstellen. "In diesem Video müssen Talion und Celebrimbor, der als Heller Herrscher zurückgekehrt ist, einen Angriff auf eine Festung im Tal Seregost anführen, um das Tal den Oberherren Saurons zu entreißen. Sie werden dazu die Macht des neuen Rings nutzen, um bei Aufeinandertreffen mit Gegnern Gefolgsleute zu rekrutieren." Weitere Details zu den Neuerungen findet ihr auch in unserer Vorschau . Der Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten wird am 24. August 2017 für PC (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.