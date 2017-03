Mittelerde: Schatten des Krieges: Microsoft wird Marketing-Partner; Scorpio ist laut Entwickler nicht bloß ein halbherziges Konsolen-Upgrade - 4Players.de

Raskir hat geschrieben: ? Heute 00:01

Scorcher24_ hat geschrieben: ? Gestern 23:49 Bei Exklusivtiteln verlieren alle. Es ist mittlerweile so einfach für mehrere Platformen Spiele zu machen, es gibt keinen Grund für Exclusives mehr, ausser Gier. Es ist wortwörtlich ein Tastendruck um aus Unity oder Unreal eine PC, XBOX und PS Version zur gleichen Zeit rauszulassen. Bei Exklusivtiteln verlieren alle. Es ist mittlerweile so einfach für mehrere Platformen Spiele zu machen, es gibt keinen Grund für Exclusives mehr, ausser Gier. Es ist wortwörtlich ein Tastendruck um aus Unity oder Unreal eine PC, XBOX und PS Version zur gleichen Zeit rauszulassen.

Unsinn. Es verlieren nicht alle. Die Konsolenhersteller gewinnen. Und das ist für die extrem wichtig. Ein USP sollte ein Artikel mindestens haben. Und was soll Nintendo machen wenn alle ihre Spiele auch auf PS4, PC und One erscheinen? Ihre Konsolen einstampfen? Was macht ein Unternehmen, wenn ihre Konsole nicht richtig läuft. Er versucht sich durch von der Konkurrenz abzusetzen. Und hochwertige Exklusivtitel sind eine Möglichkeit. Und wer sagt, dass die Qualität der Spiele dann auch gleich bleiben würde? Wäre das neue Zelda dann so gut geworden? Spiele wie The last guardian, hätte es die gegeben? Hohes Budget aber keine Gewinne, wozu macht man dann sowas? Nein Exklusivtitel sind wichtig. Für die Unternehmen um sich abzusetzen und für uns Spieler, da Unternehmen versuchen uns Kaufanreize zu bieten. Was doof ist, sind erkaufte Exklusivitäten von Spielen, die so oder so gekommen wären.Oder um es mit deinen Worten umzuformulieren: Es gibt keine Gründe für das Aussterben von Exklusivitelen außer Geiz