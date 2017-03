Mittelerde: Schatten des Krieges: Microsoft wird Marketing-Partner; Scorpio ist laut den Entwicklern nicht bloß ein halbherziges Konsolen-Upgrate - 4Players.de

Microsofts Marketing-Director der Spiele-Sparte Aaron Greenberg hat auf Twitter erwähnt, dass sich seine Firma als "Marketing-Partner" für Mittelerde: Schatten des Krieges engagiert. Fans könnten sich auf eine Menge Xbox- und Scorpio-"Branding" freuen. Bereits bei der Ankündigung des Action-Adventures im Der-Herr-der-Ringe-Universum spielte Microsoft eine besondere Rolle. Das Spiel wird schließlich zu einem "Play-Anywhere-Titel", wodurch Besitzer es sowohl auf einem Windows-10-PC als auch auf einer Xbox One spielen können. Monoliths Technical-Director Matt Allen freut sich in einem Gespräch mit Techradar.com über die Zusammenarbeit der Unternehmen, die beide im Großraum Seattle beheimatet sind. Besonders positiv äußerte er sich zudem über den Leistungs-Boost, welchen Microsofts kommende Xbox-One-Variante Scorpio mit sich brächte:"Bis jetzt mag ich sie wirklich. Ich weiß nicht, in wieweit sie schon die technischen Daten veröffentlicht haben, aber es ist ein Upgrade. Und zwar nicht nur in der Art von: 'Wir motzen jetzt mal ein paar Sachen auf'. Man kann einige Sachen damit anstellen. Daher freuen wir uns ziemlich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wenn du das Spiel nicht in 4K und mit HDR gesehen hast, ist es etwas ganz anderes...du kannst es dir [in HDR] eine Weile lang anschauen, und nach ein paar Monaten hast du dich daran gewöhnt. Wenn du dann wieder ohne HDR drauf schaust, ist es tatsächlich ganz anders."Der Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten wird am 24. August 2017 für PC (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Angriff auf eine Festung im Tal Seregost