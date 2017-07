Mittelerde: Schatten des Krieges: Story-Mission "Violent Nature" im Video - 4Players.de

Monolith Productions und WB Games zeigen die Story-Mission "Violent Nature" aus dem zweiten Akt von Mittelerde: Schatten des Krieges im folgenden Video. Zu sehen ist die Kontaktaufnahme mit dem "Geist der Natur" (Carnan) und gekämpft wird natürlich auch, u.a. gegen einen Drachen. Im Anschluss beantworten die Entwickler noch eine Fragen aus der Community. Das Video ist eine Aufzeichnung eines Livestreams Das zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe spielende Action-Adventure ( zur Vorschau ) soll am 10. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Livestream-Aufzeichnung The Spirit of Carnan