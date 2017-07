Mittelerde: Schatten des Krieges: Nemesis Forge: Erzfeinde und Gefolgsleute aus dem Vorgänger übernehmen - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat "Nemesis Forge" angekündigt. Mit diesem Update für Mittelerde: Mordors Schatten wird man die "größten Erzfeinde" sowie die Gefolgsmänner aus dem ersten Teil mit nach Mittelerde: Schatten des Krieges übernehmen können.In Mittelerde: Mordors Schatten erschaffen Spieler persönliche Rachegeschichten durch vom Nemesis-System erstellte Gegner und Verbündete. "Mit Nemesis Forge werden diese Geschichten in Mittelerde: Schatten des Krieges durch den Import des Erzfeindes aus Mittelerde: Mordors Schatten fortgesetzt. Darüber hinaus wird euer treuester Ork-Gefolgsmann gefunden, der euch beim Kampf und der Verteidigung gegen Saurons Streitkräfte unterstützen wird. Nemesis Forge ist ab sofort für Mittelerde: Mordors Schatten auf Xbox One, PlayStation 4 und Steam erhältlich."Darüber hinaus wird Mittelerde: Mordors Schatten im Laufe des heutigen Abends bis zum 9. Juli kostenlos zum Ausprobieren auf PC ( Steam ) und Xbox One erhältlich sein. Der erste Teil wird zudem mit 80 Rabatt angeboten (PC: bis zum 10. Juli; PS4: bis zum 19. Juli; Xbox One: bis zum 17. Juli).Letztes aktuelles Video: Nemesis Forge Trailer