Mittelerde: Schatten des Krieges: Die übermenschlichen Rachegeist-Fähigkeiten im Video - 4Players.de

Monolith Productions und Warner Bros. Games zeigen die Wraith-Skills, also die übermenschlichen Fähigkeiten von Rachegeist Celebrimbor (als Teil von Talion), aus Mittelerde: Schatten des Krieges im folgenden Spielszenen-Video. Das Video ist die Aufzeichnung eines Livestreams.Das zwischen "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" spielende Action-Adventure soll am 10. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere erste Vorschau, die sich hauptsächlich mit den Verbesserungen des Nemesis-Systems befasst, findet ihr hier . In der zweiten Vorschau geht es stärker um die Festungen, mit deren Einnahme man gleichzeitig über das dazugehörige Territorium herrscht.Letztes aktuelles Video: Livestream-Aufzeichnung Wraith Skills