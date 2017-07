Mittelerde: Schatten des Krieges: Kankra zeigt sich im Video - 4Players.de

Monolith Productions und WB Games stellen im Trailer (siehe unten) einen weiteren Charakter aus Mittelerde: Schatten des Krieges näher vor. Im Rampenlicht steht diesmal Kankra (eng. "Shelob"), die nicht nur als große Spinne auf der Bildfläche erscheint, sondern ebenfalls über eine menschliche Form verfügt.Das Action-Adventure im Tolkien-Universum wird am 10. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere erste Vorschau, die sich hauptsächlich mit den Verbesserungen des Nemesis-Systems befasst, findet ihr hier . In der zweiten Vorschau geht es stärker um die Festungen, mit deren Einnahme man gleichzeitig über das dazugehörige Territorium herrscht.Letztes aktuelles Video: Shelob Trailer