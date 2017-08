Mittelerde: Schatten des Krieges: Beutekisten, Kriegskisten, XP-Boosts und Mikrotransaktionen - 4Players.de

In Mittelerde: Schatten des Krieges (Middle-earth: Shadow of War) wird es Beutekisten, Kriegskisten, XP-Boosts und Mikrotransaktionen zur Verbesserung von Talion und zur Individualisierung bzw. Optimierung der eigenen Orkarmee geben. Zusätzlich zu der "normalen Rekrutierung" der Armee im Spielverlauf kann man Orks und andere Gegenstände auf dem Marktplatz kaufen, der allerdings eine Online-Verbindung voraussetzt.Auf dem Markt können Beutekisten (Loot Chests: Waffen, Rüstungen, XP-Boosts), Kriegskisten (War Chests: Ork-Gefolgsleute, Anhänger-Upgrades), XP-Boosts und Bundles erworben werden. Gekauft werden können Kisten und Co. mit "Mirian" und/oder "Gold". Die Ingame-Währung "Mirian" erhält man für das Besiegen von Schatzorks, aus Mirian-Kisten in der Spielwelt und für die "Zerstörung" von Ausrüstung. Außerdem lassen sich Orks für Ausrüstung "zerstören", die wiederum in "Mirian" umgewandelt werden kann. "Gold" ist eine andere Form der Ingame-Währung. Mit Gold kann man hochstufigere Beutekisten, Kriegskisten und Boosts kaufen. "Gold" bekommt man an manchen Meilensteinen im Spiel, für die Teilnahme an Community-Herausforderungen und gegen Echtgeld (PlayStation Store, Xbox Store, Steam Wallet). Die Preise sollen demnächst bekanntgegeben werden.In der Forum-Ankündigung der Mikrotransaktionen versucht Warner Bros. noch klarzustellen, dass sich keine "Inhalte im Spiel" hinter einer "Gold-Paywall" befinden werden. "Gold" soll vielmehr als "Timesink" (optionale Beschleunigung des Fortschritts) dienen.Letztes aktuelles Video: How To Forge and Customize your Army with the In Game Economy