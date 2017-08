Mittelerde: Schatten des Krieges: Infos zum Endgame (Spoilergefahr) - 4Players.de

Die Kollegen von Eurogamer.net haben Infos und Spielszenen zum Endgame von Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht (Achtung: Spoilergefahr!). Demnach wird der Spieler nachdem er die Story abgeschlossen und ganz Mordor erobert hat, eine Mission namens "Shadow Wars" starten können, in der es im Rahmen einer Mini-Kampagne einen Gegenangriff von Saurons Armee auf verschiedene Regionen Talions abzuwehren gelte.Spielerisch komme dies einer Umkehr der Festungseroberungen aus dem Hauptspiel gleich, wo man dieses Mal nicht auf Seiten der Angreifer, sondern der Verteideiger unterwegs sei. Wer die Mission erfolgreich abschließe, werde zudem mit einem Bonusende (True Ending) des am 10. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinenden Action-Adventures belohnt werden, das eine direkte Verbindung zu Herr der Ringe schaffen soll.Letztes aktuelles Video: How To Forge and Customize your Army with the In Game Economy