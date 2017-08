Mittelerde: Schatten des Krieges: Starke Vorverkäufe, hohe Verkaufserwartungen und Hip-Hop-Orks mit Gold-Swag - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat sehr hohe Verkaufserwartungen an Mittelerde: Schatten des Krieges . In einem Interview mit dem Branchen-Magazin MCV UK sagte Olivier Wolff (Senior Vice President of International Games), dass sie von einer Platzierung in den "Top Five" oder "Top Ten" der jährlichen Verkaufscharts ausgehen würden. Auch ihre beiden bisherigen Erfolge in diesem Jahr ( Lego Worlds und Injustice 2 ) sollen ganz klar von dem Action-Adventure in Mittelerde übertroffen werden. Die Konkurrenz - wie zum Beispiel Assassin's Creed Origins (27. Oktober 2017) - würde ihnen keine Sorgen bereiten, erklärte er.Die Veröffentlichung von Mittelerde: Schatten des Krieges am 10. Oktober 2017 soll mit der bisher größten Marketing-Kampagne des Publishers begleitet werden. Mit den Vorverkaufszahlen seien sie bisher übrigens "sehr zufrieden". Sie würden über dem Niveau von Batman: Arkham Knight liegen. Last but not least stellte Olivier Wolff klar, dass sie das Spiel mindestens 18 Monate nach dem Verkaufsstart weiter (mit Inhalten) "unterstützen" werden.Zusätzlich ist ein weiterer Trailer bereitgestellt worden, der den Marauder-Stamm (Ork-Fraktion) kurz vorstellt. Die Marauder-Orks haben eine Vorliebe für Glänzendes.Letztes aktuelles Video: Ork-Fraktion Marauder Tribe