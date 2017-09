Mittelerde: Schatten des Krieges: Forthog Orcslayer: "Charity-DLC" für den verstorbenen Mike Forgey; Statement - 4Players.de

Aktualisierung vom 06. September 2017, 15:54 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 03. September 2017, 18:55 Uhr:

Warner Bros. Interactive Entertainment hat gegenüber Eurogamer eine Stellungnahme zu den (vielfach kritisierten) Einnahmen aus dem "Charity-DLC" für den verstorbenen Mike Forgey (Producer) abgegeben. In dem sehr bündigen Statement stellte der Publisher klar, dass sie keinerlei Einnahmen mit diesem DLC-Paket erzielen würden. Konkreter wurden sie allerdings nicht und erklärten auch nicht, was genau mit den Einnahmen außerhalb der USA geschehen würde.Die Stellungnahme lautet: "Weder Warner Bros. Interactive Entertainment noch Monolith Productions profitieren von dem Verkauf des Forthog Orc-Slayer DLCs unabhängig von dem Gebiet, in dem der DLC verkauft wird."Warner Bros. Interactive hat die Download-Erweiterung "Forthog Orcslayer" für Mittelerde: Schatten des Krieges angekündigt. Der Downloadinhalt dreht sich um Forthog Orkschlächter, der als "unaufhaltbarer Kämpfer" beschrieben wird, "der Mordors mächtigste Helden aus größter Not retten kann." Die Besonderheit: Die Vorlage des Charakters war Mike Forgey, ein Executive Producer bei Warner Bros., der im vergangenen Jahr an einer Krebserkrankung starb.Die Entwickler schreiben: "Mike (...) Forgey war unser Executive Producer und enger Freund hier bei Monolith. Er war immer bereit, sich ins Getümmel zu stürzen und das Spiel wieder auf die richtige Bahn zu bringen, wann und wo immer es am notwendigsten war. Während der Entstehung von Schatten des Krieges verloren wir Mike an den Krebs, doch wir wollen an ihn erinnern und ihn ehren, indem wir ihm ein klein wenig Unsterblichkeit in Mordor zuteil werden lassen. Der legendäre Forthog Orkschlächter ist unsere Art, Mike weiterhin in die Schlacht zu jagen und uns zu retten, wenn wir am Ende sind."Der Downloadinhalt "Forthog Orcslayer" kostet 4,99 Euro bzw. 4,99 Dollar. Publisher Warner Bros. will 3,50 Dollar von jedem verkauften DLC-Inhalt an die Familie Forgey spenden - bis zum 31. Dezember 2019. Die Diskrepanz zwischen Verkaufspreis und Spende ist u. a. auf die Vertriebskosten der jeweiligen Platten (z. B. Steam , 30%) zurückzuführen . Allerdings gibt es eine kleine Fußnote, die u. a. TotalBiscuit aufgefallen ist. Dieser Fußnote ist zu entnehmen, dass nur Käufe aus den USA (ausgenommen Alabama, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Mississippi und South Carolina) als Grundlage für die Spende genommen werden. Allem Anschein nach wird Warner Bros. das Geld für den DLC nicht spenden, wenn man "Forthog Orcslayer" außerhalb der USA kauft. Via Twitter fragte ein Kanadier nach, ob sein Geld auch nach einem DLC-Kauf in dem Spendentopf landen würde. Die Antwort: Nein. Die Spendenaktion scheint nur in den USA (und dort nicht in allen Staaten) zu gelten.Letztes aktuelles Video: Forthog Orc-Slayer Trailer