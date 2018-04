Mittelerde: Schatten des Krieges: Gold, War Chests und der Markt werden entfernt; weitere Updates angekündigt - 4Players.de

Wigggenz hat geschrieben: ? vor 56 Minuten Raskir hat geschrieben: ? Heute 12:39 Ach für mich wirkt das eher wie eine fanfiction als Videospiel und kein Werk das darum buhlt als wirklicher Bestandteil des Universums angesehen zu werden. Zumindest mein Eindruck Ach für mich wirkt das eher wie eine fanfiction als Videospiel und kein Werk das darum buhlt als wirklicher Bestandteil des Universums angesehen zu werden. Zumindest mein Eindruck Da täuscht dich dein Eindruck meiner Ansicht nach ganz klar. Dafür nimmt es sich zum einen viel zu ernst. Auch die optische Präsentation, die sich soweit es irgendwie geht an die Filme hält und auch der schäbige Versuch, das ganze am Ende in der letzten Cutscene in die Timeline der Filme einzubinden. Auch das ständig auf bekannte Namen zurückgegriffen wird, so unpassend das auch ist.

Das hier soll als Teil des Mittelerde-Universums wahrgenommen werden. Und als solcher Versuch ist es nicht mehr als eine Beleidigung von Tolkiens Vermächtnis. Da täuscht dich dein Eindruck meiner Ansicht nach ganz klar. Dafür nimmt es sich zum einen viel zu ernst. Auch die optische Präsentation, die sich soweit es irgendwie geht an die Filme hält und auch der schäbige Versuch, das ganze am Ende in der letzten Cutscene in die Timeline der Filme einzubinden. Auch das ständig auf bekannte Namen zurückgegriffen wird, so unpassend das auch ist.Das hier soll als Teil des Mittelerde-Universums wahrgenommen werden. Und als solcher Versuch ist es nicht mehr als eine Beleidigung von Tolkiens Vermächtnis.

Wie gesagt, ich sehe das anders. Das Spiel ist in jeder Form übertrieben und so gar nicht Tolkien. Es wirkt für mich echt wie eine Fanfiction wo jemand der ein Fan ist, sich aber kaum auskennt, etwas dazuerfindet. Aber Anspurch auf Aufnahme ins Universum, dass kann ich nicht erkennen. Für mich wirkt es halt viel mehr nach, "fände cool wenn das so gewesen wäre". Alternative schelchte Storyline und so. Wie bei the man in the high castle (welches auch mit Absurditäten nicht geizt). Nur weil sich Spiele ernst nehmen, heißt es nicht dass sie Anspruch erheben Teil der Geschichte zu sein. Siehe...