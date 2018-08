Mittelerde: Schatten des Krieges: Definitive Edition mit allen Erweiterungen und Updates steht an - 4Players.de

"Schließung des Marktes: Vollständige Entfernung des Marktes und von Mikrotransaktionen.

Aktualisierte Inhalte nach dem Spiel: Optimierter Epilog (früher als Schattenkriege bekannt) mit neuer Erzählung von Kankra, dem Hexenkönig und dem Dunklen Talion sowie neuen 'Masken der Nazgûl'-Belohnungen.

Optimierung des Nemesis-Systems: Zahlreiche Verbesserungen verleihen Kämpfen und Spieler-Interaktionen zusätzliche Tiefe, zusammen mit weiteren Eigenschaften und Verhaltensweisen von Ork-Gegnern. Darüber hinaus gibt es mehr Legendäre Orks und Möglichkeiten zum Erhalt von Trainingsbefehlen.

Verstärkung: Die Höchststufe der Anhänger wurde auf 80 und die Höchststufe der gegnerischen Hauptmänner auf 85 erhöht. Außerdem gibt es bessere XP-Belohnungen, neue Prestige-Fertigkeiten, Upgrades und vieles mehr.

Equipment-Upgrades: Spieler können nun Mirian verwenden, um den Level einer Ausrüstung auf ihre aktuelle Stufe zu erhöhen, sowie Edelsteine nutzen, um Fertigkeiten neu auszuwürfeln.

Skins: Neu hinzugefügte Spieler-Skins für Celebrimbor, Eltariel, den Dunklen Eltariel, Baranor und Serka.

Online-Grubenkämpfe und -Eroberungen: Suchfunktion wurde hinzugefügt, um bestimmte Oberherren und Festungen von Spielern im 'Freundlichen Modus' herauszufordern.

Endlose Belagerung: Funktion zur Verteidigung von Festungen gegen niemals endende Wellen von Saurons Streitkräften wurde hinzugefügt.

Rebellion: Funktion zur Vernichtung von rebellischen Ologs und Uruks, die den Hellen Herrscher untergraben wollen, wurde hinzugefügt.

Verbesserung des Fotomodus: Fange jeden Kampf mit neuen Filtern, Rahmen und Texturen ein.

Schwierigkeitsgrade: Schwierigkeitsgrade 'Brutal' und 'Grabwandler' wurden hinzugefügt.

Spielerstatistik: Spielerstatistik-Seite wurde hinzugefügt, um Anzahl der gegnerischen Kills, Brandmarkungen und Treuebrüche zu verfolgen."

Screenshot - Mittelerde: Schatten des Krieges (PC)

Warner Bros. Interactive Entertainment hat die Mittelerde: Schatten des Krieges Definitive Edition angekündigt. Die Definitive Edition enthält das Hauptspiel zusammen mit allen herunterladbaren Inhalten (DLC), kostenlosen Updates sowie Verbesserungen und wird am 30. August 2018 für PC (Steam, Microsoft Store), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Preis wird 49,99 Euro betragen. Dabei ist zu beachten, dass der zusätzliche Inhalt zum Hauptspiel nicht mit auf der Disc ist und eine Online-Verbindung zum Herunterladen erfordert."Seit der Veröffentlichung von Mittelerde: Schatten des Krieges haben wir uns kontinuierlich mit dem Feedback unserer fantastischen Community und unserer Fans beschäftigt. Das hat uns dazu inspiriert, das Spiel immer weiter zu verbessern und schließlich eine Version zu entwickeln, auf die wir wirklich stolz sind", sagt Michael de Plater, Vice President Creative, Monolith Productions. "Mittelerde: Schatten des Krieges Definitive Edition vereint alle unsere kostenlosen Inhalts-Updates und Verbesserungen des Gameplays, zusammen mit unseren Story- und Nemesis-Erweiterungen, und bietet Spielern somit das allerbeste Erlebnis. Ganz egal, ob man zum ersten Mal in das Spiel eintaucht oder erneut nach Mittelerde zurückkehrt - noch nie gab es einen besseren Zeitpunkt, um nach Mordor aufzubrechen."Die vier Erweiterungen Schlächterstamm (Nemesis-Erweiterung), Banditenstamm (Nemesis-Erweiterung), Galadriels Klinge (Story-Erweiterung) und Verwüstung Mordors (Story-Erweiterung) sind enthalten. Die wichtigsten Verbesserungen via Inhaltsupdates fassen die Entwickler folgendermaßen zusammen:Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer