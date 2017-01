Tokyo 42: Kommentierte Spielszenen stellen den Schleich- und den Actionweg vor - 4Players.de

Entwickler SMAC Games und Publisher Mode 7 ( Frozen Synapse ) demonstrieren anhand kommentierter Spielszenen (siehe nachfolgendes Video), wie man in Tokyo 42 sowohl mit Waffengewalt als auch heimlich bewachte Areale infiltrieren kann. Das von Syndicate, Metal Gear und GTA inspirierte Spiel soll in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Als Attentäter deckt man in Tokyo 42 eine Verschwörung in einer futuristischen Vision der japanischen Metropole auf. Es soll sowohl eine Kampagne mit offener Spielwelt als auch einen kompetitiven Mehrspielermodus geben, während man Waffen und Werkzeuge kaufen könne, um zahlreiche Herausforderungen zu meistern.Letztes aktuelles Video: Kommentierte Spielszenen