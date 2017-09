Radial-G: Future-Racer mit wild verschnörkelten Röhrenkursen kommt nächste Woche für PSVR - 4Players.de

Der Future-Racer Radial-G mit seinen wild verdrehten Röhrenkursen erscheint in der kommenden Woche endlich für PSVR, und zwar Dienstag, 12. September als Download-Fassung und Freitag, 15. September als Box-Version - beide kosten je 34,99 Euro.Knapp anderthalb Jahre nach dem PC-Vorbild dürfen Nutzer von Sonys Headset sich ebenfalls in den futuristischen Geschwindigkeitsrausch stürzen, und zwar von Anfang an inklusive der Updates, die anderswo erst nachgereicht wurden. Dazu gehören u.a. die blitzenden Energiewaffen, mit denen man seine Vordermänner ärgert. Trotz der verdrehten Architektur gestaltete sich das Spielen auf Rift und Vive übrigens erstaunlich komfortabel, statt Übelkeit zu verursachen. Wer sich trotzdem nicht traut oder es lieber klassisch mag, darf auch auf dem TV spielen. Hier erste Szenen aus der PSVR-Fassung:Letztes aktuelles Video: Exklusive PSVR-Spielszenen