NeuroVoider: Zwei-Stick-Shooter im September auf Nintendo Switch - 4Players.de

Der Zwei-Stick-Shooter NeuroVoider erscheint am 7. September für Nintendo Switch, wie der Publisher der Umsetzung, Playdius, bekannt gemacht hat. Der nachfolgende Trailer begleitet die Ankündigung. Knapp 14 Euro soll das Spiel im eShop kosten. Auf Steam und PlayStation 4 ist das Spiel bereits erhältlich.Alleine oder mit bis zu drei Freunden vor einem Bildschirm kämpft man in NeuroVoider gegen fiese Roboter, Beute, Permadeath sowie "eine Prise Rogue-lite" stehen auf dem Programm, während prozedural erstellte Umgebungen und Gefahren jedes Spiel einzigartig machen. Wahlweise spielt man die Switch-Version dabei mit nur einem Joycon; das Zielen erledigt das Programm dann per Auto-Aim. Auf klassische Weise sowie mit dem Pro-Controller ballert man natürlich ebenfalls.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer