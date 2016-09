The Bunker: Alleine im Atombunker: Interaktiver Film für PC und PS4 veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - The Bunker (Android) Screenshot - The Bunker (Android) Screenshot - The Bunker (Android) Screenshot - The Bunker (Android)

Das postapokalyptische Story-Adventure bzw. der interaktive Film The Bunker von Splendy Games, Wales Interactive und Green Man Gaming Publishing ist für 19,99 Euro auf PC und PlayStation 4 veröffentlicht worden. Das Abenteuer besteht komplett aus echten Live-Action-Filmszenen, die in einem stillgelegten Atombunker gedreht wurden. Je nach Entscheidungen des Spielers wird die Handlung dann vorantreiben - also ähnlich wie in den entsprechenden Sequenzen von Quantum Break . Als Schauspieler konnte man Adam Brown (Der Hobbit), Sarah Greene (Assassins Creed 3), Grahame Fox (Game of Thrones) und Jerome St. John Blake (The Fifth Element) verpflichten. Das Spiel liegt ausschließlich in englischer Sprache vor. Deutsche Untertitel gibt es bisher nicht.Man spielt bzw. sieht das Geschehen als Junge, der in einem Atombunker geboren wurde. Nach 30 Jahren sind alle Menschen gestorben und man ist der letzte Überlebende im besagten Bunker - gespielt wird die Rolle von Adam Brown. Ein Alarm zwingt dann den jungen Mann seine tägliche Routine zu überwinden. Und er muss in immer tiefere Bereiche des Bunkers vordringen...Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer